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Parke taşlı saldırıda yaralanan liseliden 22 gün sonra acı haber geldi

Şanlıurfa'da ışıkta beklerken saldırıya uğrayıp, başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan lise öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, yaşam mücadelesini kaybetti

Giriş: 15.06.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
Parke taşlı saldırıda yaralanan liseliden acı haber geldi
DHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan lise öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin (17), hayatını kaybetti.

Olay, 25 Mayıs'ta Viranşehir-Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekledikleri sırada saldırıya uğradı.

Başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 22 gündür yaşam mücadelesi veren Eğin, bu sabah hayatını kaybetti.

Polis, olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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