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        Haberler Bilgi Gündem Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor? 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na kaç ülke katılıyor?

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yapılan açıklamada, 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni geçtiğimiz ay Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşti. Peki, Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman, nerede ve hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 20:25 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:33
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        • 1

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesinin geçtiğimiz ay yakılmasıyla gözler Paris Olimpiyat Oyunlarına çevrildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sitesinde bulunan listeye göre, Türkiye'den kaç sporcunun olimpiyatlara katılacağı netlik kazandı. Peki, Yaz Olimpiyatları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Paris Olimpiyatları'na kaç ülke ve kaç sporcu katılıyor? İşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          PARİS 2024 PEK ÇOK İLKE İMZA ATACAK

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu katılacak. 306 madalya için sporcular rekabet edecek. Birçok alanda ilklerin yaşanacağı Paris 2024’te çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık başlıklarına odaklanılacak.

          Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir “sürdürülebilir kalkınma modeli” örneği olacak. Sıfır emisyonlu araçlardan oluşan bir filo, yarışma boyunca köyde ulaşımı sağlayacak. Paris 2024’te ayrıca kadın ve erkek sporcuların sayısı eşitlenecek ve dev organizasyonda 5 bin 250 kadın sporcu ile 5 bin 250 erkek sporcu madalyalara ulaşabilmek için ter dökecek. Tören için seyircilerin çoğundan giriş ücreti alınmayacak Paris 2024’te, maraton yarışı da ilk kez halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

        • 3

          PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.

        • 4

          PARİS OLİMPİYATLARI’NA TÜRKİYE’DEN KAÇ SPORCU KATILACAK?

          Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 15 Nisan'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 55 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.

        • 5

          Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.

          Türkiye; atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede şu ana kadar 55 milli sporcuyla kota aldı.

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        • 6

          PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI LOGOSU

          Olimpiyatların bu seneki logosunda üç ayrı sembol yer alıyor. Bunlar: Altın madalya, olimpik ve paralimpik hareketin sembolü olan alev ve Fransa'nın simgesi Marianne.

        • 7

          2024 OLİMPİYATLARI SPOR BRANŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

          3x3 Basketbol

          Atıcılık

          Atletizm

          Badminton

          Basketbol

          Binicilik (At Terbiyesi)

          Binicilik (Engel Atlama)

          Binicilik (Üç Günlük Yarışma)

          Bisiklet (BMX Freestyle)

          Bisiklet (BMX Racing)

          Bisiklet (Dağ Bisikleti)

          Bisiklet (Salon Bisikleti)

          Bisiklet (Yol Bisikleti)

          Boks

          Break Dans

          Cimnastik (Artistik)

          Cimnastik (Ritmik)

          Cimnastik (Trampolin)

          Eskrim

          Futbol

          Golf

          Güreş

          Halter

          Hentbol

          Hokey

          Judo

          Kano (Slalom)

          Kano (Sprint)

          Kaykay

          Kürek

          Masa Tenisi

          Modern Pentatlon

          Okçuluk

          Plaj voleybolu

          Ragbi (7'li)

          Spor Tırmanışı (Lead-Boulder)

          Spor Tırmanış (Sürat)

          Sörf

          Taekwondo

          Tenis

          Triatlon

          Voleybol

          Yelken

          Su Sporları (Artistik Yüzme)

          Su Sporları (Yüzme)

          Su Sporları (Atlama)

          Su Sporları (Maraton)

          Su Sporları (Sutopu)

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