Paris'in en eski yeşil alanı: Tuileries Bahçesi

ŞEHRİN ORTASINDA 3 BİN AĞAÇ

Aralarında çınar, ıhlamur, karaağaç ve kestane ağaçlarının da bulunduğu 3 bin ağaca ev sahipliği yapan bahçede ayrıca yıldız çiçeği, amarant gibi çiçek ve bitki türleri de bulunuyor. Bahçeye her yıl 125 bin bitki dikiliyor.