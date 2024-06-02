Paris Hilton, yıllar sonra müziğe dönüyor
18 yıldır albüm çıkarmayan Paris Hilton, 'Infinite Icon' ile müzik dünyasına dönüş yapıyor
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Taşıyıcı anneden dünyaya gelen iki çocukla anneliğin tadını çıkaran Paris Hilton, yıllar sonra müziğe dönüyor. Hilton, ilk albümünden 18 yıl sonra yeni albümü 'Infinite Icon' ile müzik sahnesine uzun zamandır beklenen dönüşünü yapıyor.
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43 yaşındaki şarkıcı ve sosyetik isim, 2006 yılında kendi adını taşıyan albümü 'Paris'i çıkarmıştı. Albümde 'Stars are Blind' ve 'Nothing in This World' gibi kült parçalar yer alıyordu.
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Paris Hilton o zamandan beri 2013'teki 'Good Time', 2015'teki 'High off My Love' ve 2020'deki 'I Blame You'nun yanı sıra Sia ve Steve Aoki'nin şarkılarında konuk olarak yer almış olsa da ilk albümünün ardından yeni bir albüm çıkarmamıştı. Hilton'un yeni albümü 'Infinite Icon' 6 Eylül'de dinleyicilerle buluşacak.
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2021'de yazar Carter Reum ile dünyaevine giren Paris Hilton, 16 Ocak 2023'te oğlu Phoenix Barron'ı kucağına almıştı. Hilton, oğlu Phoenix henüz bir yaşını doldurmadan ikinci kez anne olduğunu ve London adını verdiği bir kızı olduğunu duyurmuştu.
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Hilton, iki çocuğunu da taşıyıcı anne yoluyla kucağına almıştı.