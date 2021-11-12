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Paris Hilton ile Carter Reum evlendi: Benim sonsuzluğum başlıyor! - Magazin haberleri

Paris Hilton ile Carter Reum evlendi!

Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, geçtiğimiz gün yazar Carter Reum ile dünyaevine girdi. Aradığı aşkı dördüncü nişanlısı Reum'da bulan Hilton, gelinliğiyle verdiği pozu "Benim sonsuzluğum başlıyor!" notuyla paylaştı

12.11.2021 - 11:33 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile önceki gün evlendi. Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen Hilton, Reum ile dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirdi.

    Törene aralarında; Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe ve Paula Abdul'ün de yer aldığı birçok ünlü isim katıldı.

  • GELİNLİĞİ MERAK KONUSU

    Üç gün üç gece sürecek olan düğünün en çok merak edilen ayrıntısı ise 40 yaşındaki Hilton'un gelinliğiydi. Gelinliğin yanı sıra birkaç tane de beyaz gece elbisesi giyeceği bilinen Paris Hilton, düğünüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

  • "BENİM SONSUZLUĞUM BAŞLIYOR!"

    Gelinliğini tam olarak göstermeyen Hilton, duvaklı fotoğrafını yayınladı. Dünya sosyetesinin ünlü isminin "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor!" notuyla paylaştığı bu fotoğrafına 17 milyon takipçisinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

  • MALİKANEDE ÖZEL HAZIRLIKLAR YAPILDI

    Bahçeye büyük, ahşap bir dans pisti inşa edildi. Pistin etrafı, çiftin isimlerinin baş harflerinin yazıldığı çiçeklerle süslendi. Hilton'un baş nedimesi ise kardeşi Nicky Hilton Rothschild oldu. Pembe kıyafet giyen nedimeler arasında Carter Reum'un kardeşi Halle Hammond, Hilton ailesinin gelini Tessa gibi isimler de yer aldı.

  • GELİNLİĞİNİ SON ANDA SEÇTİ
     
    Aradığı mutluluğu dördüncü nişanlısı yazar Carter Reum'da bulan Paris Hilton, son güne kadar düğünde giyeceği elbiseyi seçememişti. E! kanalına konuşan bir kaynak "Paris, gelinliğini dün gece geç saatlerde seçti." diye konuşmuştu.
     
    BELGESEL OLACAK
     
    Ünlü çiftin düğünü, aynı zamanda hazırlıklarıyla birlikte ABD'de bir TV kanalı için belgesel haline de getiriliyor.

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