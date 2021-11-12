ÜÇ KEZ NİŞANLANMIŞTI



Hilton, geçmişte Edward Furlong, Rick Salomon, Jason Shaw, Rob Mills, Nick Carter, Paris Latsis, Stavros Niarchos gibi isimlerle yaşadığı aşklarla adından söz ettirmişti.



Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlanmıştı. Ünlü yıldız, her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırmıştı.