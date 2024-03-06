Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Paris Belediyesine yolsuzluk soruşturması kapsamında polis baskını

        Paris Belediyesine yolsuzluk soruşturması kapsamında polis baskını

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Belediyesine yolsuzluk soruşturması kapsamında polis baskını düzenlendi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hakkında yolsuzluk ve yasa dışı çıkar suçlamaları karşısında "rahat ve kendinden emin" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris Belediyesine polis baskını
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransız polisi, Paris Belediye Başkanı'nın yolsuzluk ve yasa dışı çıkar sağlamakla suçlandığı soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenledi.

        France Info'nun haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından Kasım 2023'te Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo hakkında yolsuzluk ve yasa dışı çıkar sağlamak suçlamasıyla açılan soruşturma çerçevesinde Hotel de Ville olarak bilinen Paris Belediye Sarayı arandı.

        Belediye Başkanı Hidalgo, yaptığı yazılı açıklamada, hakkındaki suçlamalar karşısında "rahat ve kendinden emin" olduğunu belirtti.

        Hidalgo, adaletin "hakikati ortaya çıkaracağına" olan inancını ifade etti.

        Bir yolsuzlukla mücadele derneği, Hidalgo'nun 16 Ekim-5 Kasım 2023'te Fransız Polinezyası ve Yeni Kaledonya’ya yaptığı ziyarette belediye bütçesini kişisel harcamaları için kullandığını ve yasa dışı çıkar sağladığını ileri sürerek Belediye Başkanı hakkında şikayette bulunmuştu.

        Bunun üzerine PNF Kasım 2023'te Hidalgo hakkında soruşturma başlatmıştı.

        Pasifik Okyanusu'ndaki Fransız Polinezyası ve Hint-Pasifik'teki Yeni Kaledonya Fransa'nın deniz aşırı toprakları arasında yer alıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından serivs edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Paris
        #Anne Hidalgo
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Seçim kampanyası için destek arayan Trump, Musk'la görüştü
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Habertürk Anasayfa