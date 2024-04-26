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        Haberler Spor Diğer Olimpiyat Paris 2024 Olimpiyat Oyunları heyecanına 3 ay kaldı - Diğer Haberleri

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları heyecanına 3 ay kaldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. 17 Nisan'da Olimpia antik kentinde yakılan Olimpiyat Meşalesi, 11 günlük Yunanistan turunun ardından Atina'dan Paris'e doğru yola çıkarken, müsabakalara son 3 ay kala ülkemizi temsil edecek sporcularımızın heyecanı da katlanarak artıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:37
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        Paris 2024 heyecanına 3 ay kaldı
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        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile başlattığı güç birliğiyle Paris 2024 yolculuğunda Team Türkiye’ye desteklerini sürdüren İş Bankası, çocukları

        ve gençleri olimpik değerlerle buluşturmayı ve daha fazla gencimizin olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesine katkı sunmayı hedefliyor.

        26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için heyecan dorukta. 17 Nisan’da Antik Olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Olimpia’da yakılan Olimpiyat Meşalesi, 1896'da ilk modern oyunların düzenlendiği Atina'daki Panathenaic stadyumunda bugün Paris Oyunları organizatörlerine teslim edilerek yola çıkıyor.

        Dünyanın en büyük spor şöleninin başlamasına 3 ay gibi kısa bir süre kalırken, olimpiyat kotası için süren müsabakalarda şimdiye kadar 59 sporcumuz, Paris 2024’te olmayı garantiledi. Sporcularımız artistik cimnastik, atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, güreş, halter, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme ve yelken olmak üzere 12 branşta ülkemizi temsil edecek.

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        Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Team Türkiye’nin sporcu sayısının artması beklenirken, Mayıs 2022’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile güç birliğine giden İş Bankası, Paris 2024 yolunda Team Türkiye’ye destek çalışmalarında hız kesmiyor. Daha fazla gencimizin olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi ve başarılarımızın artırılmasının yanında çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, daha fazla gencin bu yola çıkmasının teşvik edilmesi hedefiyle Team Türkiye’nin olimpiyat yolculuğuna eşlik eden İş Bankası, aynı zamanda farklı branşlardan sporculara bireysel destek de sağlıyor.

        “Geri sayım başlarken ülke olarak sporcularımızın heyecanını paylaşıyoruz”

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolculuğuna 3 ay gibi kısa bir süre kalmasının yarattığı heyecana vurgu yaparak şöyle dedi: “Sporcularımızın büyük bir disiplin, özveri ve azimle uzun süredir hazırlandıkları Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörleri, branşların federasyonları ve aileleri çok yoğun ve yorucu bir o kadar da heyecanlı bir sürecin içindeler. Ülke olarak sporcularımızın heyecanını paylaşıyoruz. Paris 2024 vizesi alan tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve kota mücadelesi veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Biz ülkemizde birçok alanda olduğu gibi sporda da keşfedilmemiş cevherler olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin kendilerine uygun imkânlar sağlandığında her zaman bizleri gururlandıracak, göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacağına inanıyoruz. Gençlerimizin sporun gücüyle geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerine destek olmaya ve dünya spor arenasında ülkemizin genç yıldızlarının parlamasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

        İŞ BANKASI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN OLİMPİYAT SERÜVENİ 100. YAŞINDA

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın İş Bankası açısından güzel bir hikâyesi olduğunu da vurgulayan Sözen, “1924, Cumhuriyet kurulduktan bir yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İş Bankası’nın kurulduğu tarih. Türkiye Cumhuriyeti de ilk kez 1924’te Paris’te olimpiyatlara katılıyor. 2024’te İş Bankası 100. yılını kutlarken Olimpiyat Oyunları yine Paris’te düzenleniyor. Ülkemizin olimpik yolculuğunun 100. yılında yeni başarı hikâyelerinin yazılacağı inancıyla aynı gurur ve heyecanı yaşıyoruz” diye konuştu.

        PARİS 2024 PEK ÇOK İLKE İMZA ATACAK

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu katılacak. 306 madalya için sporcular rekabet edecek. Birçok alanda ilklerin yaşanacağı Paris 2024’te çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık başlıklarına odaklanılacak.

        Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir “sürdürülebilir kalkınma modeli” örneği olacak. Sıfır emisyonlu araçlardan oluşan bir filo, yarışma boyunca köyde ulaşımı sağlayacak. Paris 2024’te ayrıca kadın ve erkek sporcuların sayısı eşitlenecek ve dev organizasyonda 5 bin 250 kadın sporcu ile 5 bin 250 erkek sporcu madalyalara ulaşabilmek için ter dökecek. Tören için seyircilerin çoğundan giriş ücreti alınmayacak Paris 2024’te, maraton yarışı da ilk kez halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

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