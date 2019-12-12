Paralar iade edilecek

Tiyatro Keyfi, Grand Pera ile olan anlaşmasını sona erdirdi. 'Öylesine Hikâyeler', 'Bana Amy De' ve 'Cyrano De Bergerac' oyunlarına bilet alanların paraları iade edilecek.

Kemal Başar

Tiyatro Keyfi'nin Genel Sanat yönetmeni Kemal Başar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; 2013'ten bugüne onlarca tiyatro eserini sahneleyen, genç yetenekleri Türk tiyatrosuna kazandıran Tiyatro Keyfi, kurum ilkeleri doğrultusunda çalışamadığından ve tüm ısrarlarımıza rağmen etkinlik gişesi açmamasından dolayı Grand Pera ile yollarını ayırdı. Grand Pera'da aralık ve ocak aylarında sergileneceği açıklanan 'Bana Amy De', 'Öylesine Hikayeler' ve 20 Aralık'ta prömiyeri yapılacak olan 'Cyrano De Bergerac' oyunları iptal edilmiştir. Bu gösterimler için bilet satın alan sanatseverlerin ücretleri kendilerine iade edilecektir. Tiyatro Keyfi'ne kapılarını açan Savaş Özdural ve Kerem Kobanbay yönetimindeki Bahariye Ak'la Kara Tiyatrosu'nda oyunlarımızı sergileyeceğimizi sevgili dostlarımıza bildiririz. Ayrıca, sanata ve sanatçıya desteğini esirgemeyen kimi belediyelerdeki gösterimlerimiz ile yurt içi ve yurt dışı turnelerimiz sürecek.