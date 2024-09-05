T&uuml;rkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları para y&uuml;zmede 4x50 metre karışık takımda finale y&uuml;kseldi. Paris La Defense Arena da d&uuml;zenlenen y&uuml;zme yarışlarında 4x50 metre karışık takımda milli takımı S&uuml;meyye Boyacı, Sevilay &Ouml;zt&uuml;rk, Umut &Uuml;nl&uuml; ve Turgut Aslan Yaraman temsil etti. Serisini 2.50.21 lik zamanıyla 3 &uuml;nc&uuml; bitiren T&uuml;rkiye, genel sıralamada da 7 nci olarak final bileti aldı. Milli sporcuların final m&uuml;sabakası bu akşam TSİ 21.00 de yapılacak.