Papa 9 gün sonra taburcu oldu

Papa, 2 yıl önce geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 7 Haziran'da yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun ardından iyileşme sürecini tamamladı.

Bu sabah hastaneden ayrılan Papa, sağlık ekibine teşekkür etti. Katoliklerin ruhani lideri, hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecileri, hastaları ve hasta yakınlarını selamlarken, "Halen yaşıyorum." dedi.

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Franciscus, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.