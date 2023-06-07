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Papa Francis hastaneye kaldırıldı, ameliyat olacak

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağı açıklandı

Giriş: 07.06.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Papa Francis hastaneye kaldırıldı, ameliyat olacak
Reuters

Vatikan'dan yapılan açıklamada Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis'in hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağı açıklandı.

Roma'da hastaneye kaldırılan Papa'nın, sağlık ekibinin ameliyata son günlerde karar verdiği, ameliyatın gerekli olduğu ve birkaç gün hastanede kalacağı ifade edildi.

Vatikan, Papa'nın batın (karın) ameliyatı olacağını belirtti.

Haftalık rutin kontrolü için hastaneye giden Papa, ameliyat için hastanede kaldı. Papa'nın Temmuz 2021'de geçirdiği bir başka operasyon ile kolonunun bir kısmı alınmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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