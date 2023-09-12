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        Haberler Gündem Güncel Konya'da paniğe yol açan dikkatsizlik! - Haberler

        Paniğe yol açan dikkatsizlik! Akaryakıt tabancasını söktü

        Konya'da bir akaryakıt istasyonunda paniğe neden olan anlar yaşandı. Olayda bir kişi otomobiline yakıt aldıktan sonra akaryakıt tabancasının takılı olduğunu unuttu. Aracını hareket ettiren sürücü tabancayı yerinden söktü. Şans eseri bir facia yaşanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:39
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        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
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        Konya'nın Emirgazi ilçesinde istasyondan yakıt alan Murat Ünal, akaryakıt tabancasının takılı olduğunu unutup, otomobilini hareket ettirdi.

        DHA'nın haberine göre otomobil, kopan akaryakıt tabancasıyla birlikte giderken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Emirgazi- Konya çevre yolunda Orhan Kalkan'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Murat Ünal, akaryakıt istasyonuna gelip otomobiline yakıt aldı.

        Yakıtın ücretini görevli Faruk Kaymaz'a ödeyen Ünal, dolum tabancasının takılı olduğunu unutup aracını hareket ettirdi.

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        Yerinden çıkan akaryakıt tabancası otomobille birlikte giderken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #haberler
        #Konya
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