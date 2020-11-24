Pandemi sürecinde güvensiz maskelere 759 bin TL ceza

2'nci Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi'nde, 'Kişisel Koruyucu Donanımlarda Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri' başlıklı oturum gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Aykut Karakavak, pandemi sürecinde kişisel koruyucu donanımlarla ilgili yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Karakavak, Ocak ayının başından itibaren ciddi bir çalışma yürüttüklerini, özellikle solunum koruyucu maskelerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Solunum koruyucularla ilgili piyasa gözetim denetimleri yapıldığına değinen Karakavak, "47 ürün test edildi ve 43'ünün güvensiz olduğu tespit edildi ve idari süreç başlatıldı. Bunlardan 17 marka model ürüne ilişkin 759 bin 716 lira idari para cezası uygulandı. Kalan 26 marka model ürünle ilgili süreç devam ediyor" dedi.
Karakavak, pandemi sürecinde 2 kuruluşun test muayene altyapısını oluşturduğuna dikkat çekerek, "Test muayene alt yapımız genişledi ve 2 tane onaylanmış kuruluşumuz var. Ocak ayında bu kurumların kendi test imkanları yoktu, ona kavuştuk. Bakanlığımız kendi onaylanmış kuruluşlarımızın, akredite laboratuvar altyapısı kullanılarak, sağlık çalışanlarına sunulan ürünler test ediliyor ve güvenli olan ürünlerin sağlık çalışanlarına sunulmasına çalışılıyor" diye konuştu.
'İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLARI DA DENETLİYORUZ'
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Yavuz Selim Eker de geçen Mart ayında yapılan düzenleme ile internet üzerinden satışları da denetleyebilir hale geldiklerini anlatarak, "En önemli eksiklerimizden bir tanesi olan internet üzerinden denetim yapabilme yetkisini bu kanunla kazandık. Birçok ürün internet üzerinden satılıyor ve burada bir denetim yaptırımımız olmadığı için de, çok ciddi anlamda büyük sıkıntılar yaşıyorduk" dedi.
Maske ve tulum gibi ürünlerin oldukça riskli olduğuna dikkat çeken Eker, "Riskli ürün gruplarını ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ (GÜBİS) adı altındaki sistemimizde dönem dönem yayınlıyoruz. Bu sitenin amacı güvensiz ürünleri hızlı bir şekilde tüketiciye ve ticari işletmelere iletilerek önüne geçmektir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!