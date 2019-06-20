Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar üreticilerine bugüne kadar suni gübre ve mücadele ilacı için 200 milyon lira tutarında avans ödendi.

Yarın yapılacak 180 milyon liralık birinci nakdi avans ödemeleriyle 2019 yılı ürün bedellerine karşılık üreticilere ödenen avanslar toplamı 380 milyon liraya ulaşmış olacak.