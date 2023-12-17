Pamuk yüklü tır alev alev yandı
Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda çıkan yangında pamuk yüklü tır alev alev yandı. Tır küle dönerken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu
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Yangın, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi.
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Ankara istikametine giden Mehmet Yağmurlu idaresindeki 27 ABH 87 plakalı pamuk yüklü TIR'ın dorse kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Fotoğraf: DHA
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Yangını fark eden Yağmurlu, aracı yol kenarına çekerek durumu polis, itfaiye ve karayolları ekiplerine bildirdi.
Fotoğraf: DHA
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Tırın dorsesinde bulunan pamukların yanmaya başlamasıyla aracın dorsesi alev alev yandı. Yangında tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf: DHA
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Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Fotoğraf: DHA
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Yangının söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Fotoğraf: DHA
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