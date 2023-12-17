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        Haberler Gündem Pamuk yüklü tır alev alev yandı

        Pamuk yüklü tır alev alev yandı

        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda çıkan yangında pamuk yüklü tır alev alev yandı. Tır küle dönerken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 03:17 Güncelleme: 17.12.2023 - 03:17
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        • 1

          Yangın, saat 20.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi.

          Fotoğraf: DHA

        • 2

          Ankara istikametine giden Mehmet Yağmurlu idaresindeki 27 ABH 87 plakalı pamuk yüklü TIR'ın dorse kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

          Fotoğraf: DHA

        • 3

          Yangını fark eden Yağmurlu, aracı yol kenarına çekerek durumu polis, itfaiye ve karayolları ekiplerine bildirdi.

          Fotoğraf: DHA

        • 4

          Tırın dorsesinde bulunan pamukların yanmaya başlamasıyla aracın dorsesi alev alev yandı. Yangında tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

          Fotoğraf: DHA

        • 5

          Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu.

          Fotoğraf: DHA

        • 6

          Yangının söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

          Fotoğraf: DHA

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          Fotoğraf: DHA

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          Fotoğraf: DHA

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