AA

Muğla'nın Dalyan Mahallesi'nde bir evde 15 Nisan'da çıkan yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekibi, evde iki köpeğin hareketsiz olduğunu fark etti.

Ekip, köpekleri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye erleri Selçuk Acar ve Samet Aslan, bahçeye çıkardıkları köpeklere yarım saat kalp masajı yapıp oksijen desteğinde bulundu.

Köpeklerin yaşama dönmesi, itfaiye erleri ve ev sahiplerini mutlu etti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ÖNEMLİ OLAN HAYVANLARIN HAYATA DÖNMESİYDİ"

Samet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın çıkan alana gittiklerinde iki köpeği fark edince alevlerin içine daldıklarını söyledi.

Alevlerin arasından dışarıya çıkardıkları köpeklerin hareketsiz olduğunu görünce hemen müdahale ettiklerini anlatan Aslan, "Kalp masajı ve oksijen desteği sonrası köpeklerin hareket ettiğini görünce çok mutlu olduk. Burada en önemli olan şey o hayvanların hayata dönmesiydi. Bu bizim için ayrı bir mutluluk." dedi.

KÖPEKLERİ ZİYARET ETTİLER

İtfaiye eri Selçuk Acar da yaşadıkları anı unutmalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Köpekleri hayata döndürmek için dakikalarca uğraştıklarını belirten Acar, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Sağlık çalışanlarımız insanlarımızı kurtarıyorlar. Biz de bir can kurtardık. Biz de bunun için çok mutluyuz. Bugün Pamuk ve Şeker'i ziyaret ettik. Dost olduk onlarla artık. Sahibi ile de görüştük. Arada sırada bizimle de görüştürecekler. Hafta sonu gideceğiz, onlarla gezeceğiz, Mutluyuz yani" diye konuştu.

Ev sahibi Saim Can Gökçe ise tek tesellilerin cana zarar gelmemesi olduğunu dile getirdi.

Yangında dumandan etkilenen "Şeker" ve "Pamuk" isimli köpeklerini itfaiye erlerinin son anda kurtarması ve onları yaşama döndürmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Gökçe, emeği geçenlere teşekkür etti.