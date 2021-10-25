Pamuk fiyatları yükselişini sürdürüyor. Pamuk fiyatları uluslararası borsalarda ekim ayının 6 gününde yüzde 8, eylül ayında yüzde 14, yıl başına göre yüzde 47 arttı. Son bir yılda ise pamuk fiyatları 67 dolardan 114’a çıktı, yüzde 70 yükseldi. Pamuk fiyatları son 10 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Yaşanan yükseliş geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70'i buldu. Ay başında yaşanan yükseliş yeni hafta da sürüyor. Haliyle yükselişin tekstil maliyetlerine yansıması da bekleniyor. Bu nedenle tekstilcilerin gözü güncel pamuk fiyatlarında. Peki, pamuk fiyatları bugün ne kadar?

25 Ekim güncel pamuk fiyatları şöyle:

Alış: 109,00 TL

Satış: 109,00 TL

YENİ HAFTAYA 1 LİRA YÜKELİŞLE BAŞLADI

22 Ekim'de 108 TL seviyelerinde işlem gören ve tarihi rekor kıran pamuk fiyatları 25 Ekim Pazartesi yani yeni haftaya da rekorla başladı. Bugün saat 12.30'da kaydedilen güncel verilere göre pamuk fiyatları 109 TL seviyesinden işlem görüyor.