Tahrik-i İnsan Partisi Sözcüsü Şeyh Vakas Akram tarafından yapılan açıklamada "Hırsız faşistlerin emriyle açılan ateşte, onlarca masum parti üyesi ve çalışanı yaralandı ve katledildi. Şu ana kadar 8 kişi öldürüldü." dedi. Akram yaptığı açıklamada, İmran Han'ın eşi Büşra Bibi'nin güvende olduğunu duyurdu.