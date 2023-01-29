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Haberler Dünya Son dakika: Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsünde 41 kişi öldü...

Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 41 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesindeki bir dağ geçidinde yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Giriş: 29.01.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsünde 41 kişi öldü...
İHA

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Lasbela bölgesinde içinde en az 48 yolcunun bulunduğu bir otobüs dağ geçidinde yoldan çıkarak devrildi. Ketta şehrinden Karaçi'ye gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü kazanın ardından alev aldı.

EN AZ 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lasbela Komiser Yardımcısı Hamza Anjum Nadeem, olayda en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirten Nadeem, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağını aktardı.

KAZANIN NEDENİ AŞIRI HIZ OLARAK AÇIKLANDI

Olay yerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Nadeem, kurtarma ekiplerinin karanlık ve soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Öte yandan, polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

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