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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Pakistan'da yapay yağmur ürettiler

        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler

        Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 00:32 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:33
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        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
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        Geo News televizyonundaki habere göre, Pencap Başbakanı Muhsin Nakvi, bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçakların Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtuğunu belirtti.

        AMAÇ HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK

        Nakvi, Lahor'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildiğini dile getirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 2 uçak ve uzmanların bu konuda destek olmak amacıyla 10-12 gün önce Lahor'a geldiklerini söyledi.

        Yapılan çalışmaların ardından Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.

        LAHOR DÜNYADA İLK 10'DA

        Lahor, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında sıklıkla yer alıyor.

        Pencap'ta 19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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