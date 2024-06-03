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        Haberler Dünya Pakistan'da madende gaz sızıntısı: 11 kişi öldü | Dış Haberler

        Pakistan'da madende gaz sızıntısı: 11 kişi öldü

        Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta'nın yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Sanjadi kömür madeninde gaz sızıntısı meydana geldi. Yetkililer, karbonmonoksitten zehirlenen madencilerin cansız bedenlerinin hastaneye nakledildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:14 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:14
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        Madende gaz sızıntısı: 11 kişi öldü
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        Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

        Ketta İl Maden Başmüfettişi Abdul Ghani Baloch, Ketta yakınlarındaki bir maden ocağında gaz sızıntısı meydana geldiğini bildirdi.

        Olayda 11 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini ifade eden Baloch, tüm cenazelerin maden ocağından çıkarıldığını ve hava yoluyla nakledilmeleri için hazırlık yapıldığını aktardı.

        Eyalet yetkilileri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

        Belucistan eyaletindeki başka bir maden ocağında mart ayında yaşanan patlamada 12 kişi yaşamını yitirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Pakistan
        #maden
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