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Haberler Dünya Asya-Pasifik Pakistan'da gizemli hastalık paniği: 18 ölü

Pakistan'da gizemli solunum yolu hastalığı: 18 ölü

Pakistan'da solunum yetmezliğine neden olan gizemli hastalık nedeniyle 2 haftada 18 kişi yaşamını yitirdi. Karaçi kentinde görülen ölümlü vakaların en az 10'unun çocuk olduğu belirtildi

Giriş: 27.01.2023 - 03:04 | Güncelleme: ABONE OL
Pakistan'da gizemli hastalık paniği: 18 ölü
Pakistan'da gizemli hastalık paniği: 18 ölü
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AA

Pakistan’ın Karaçi şehrinde son 2 haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10'u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

AA'nın ulusal basına dayandırdığı haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde 10-25 Ocak tarihlerinde en az 10'u çocuk 18 kişi solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtti. Hastalarda görülen solunum yetmezliğine bu fabrikalardan çıkan "zehirli gazların" olduğu düşünülüyor.

Soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı. Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar inceleniyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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