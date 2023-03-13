Pakistan'da eski başbakan hakkında iki ayrı tutuklama kararı

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Bölge Mahkemesi'nde Han’ın, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve geçen yıl ağustos ayında bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları görüldü.

Pakistan'da yargılandığı iki davanın duruşmasına katılmayan eski Başbakan İmran Han hakkında iki tutuklama kararı verildi.

Han, hakkında verilen karara karşı üst mahkemeye başvurmuş ve mahkeme 13 Mart'a kadar tutuklama kararını askıya almıştı.

Öte yandan, 30 Nisan'da Pencap eyaletinde gerçekleştirilecek seçimler için bugün ilk mitingini yapmak üzere Han, Lahor'daki evinden ayrıldı.

Mahkemelerin kararının ardından İslamabad Emniyet Müdürlüğünden bir ekip, Han’ı gözaltına almak için helikopterle Lahor’a gitti.