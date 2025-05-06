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        Haberler Dünya Pakistan 120 km menzilli füzesini denedi | Dış Haberler

        Pakistan ordusu 120 kilometre menzilli Fatah füzesini denedi

        Pakistan ordusu "EX İndus" tatbikatında, 120 kilometre menzile sahip Fatah füzesini denedi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, denemenin başarıyla sonuçlandığını duyuruldu. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed ise Hindistan ile süren gerilime dikkat çekerek BMGK'ya çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 01:24 Güncelleme: 06.05.2025 - 01:31
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        Pakistan 120 km menzilli füzesini denedi
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        Pakistan ordusu, tatbikatta yerli üretim karadan karaya Fatah füzesini "başarıyla" fırlattığını duyurdu.

        Hindistan ile gerilim tırmanırken Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) "Ex INDUS" Tatbikatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, tatbikatta 120 kilometre menzilli karadan karaya yerli üretim Fatah füzesinin "başarıyla" ateşlendiği ve bununla ordunun operasyonel hazırlığının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Bu tatbikatla ordunun "ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşılık verme" hazırlığının ve teknik yetkinliğinin ortaya konulduğu belirtildi.

        BMGK'YA ÇAĞRI

        Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevinin uzaktan çatışmaları izlemek değil, zamanlı ve ilkeli adımlarla bunları engellemek olduğunu söyledi.

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        Ahmed, BMGK'nin "Hindistan-Pakistan meselesi" gündem maddesiyle düzenlenen acil kapalı oturumun ardından basına açıklama yaptı.

        Cammu Keşmir'in BMGK'nin 70 yılı aşkın süredir gündeminde olmasına rağmen ihtilafın hala çözüme kavuşturulmadığına dikkati çeken Ahmed, "Bu durum, çatışmaların görmezden gelinebileceğini ama yok olmayacağını, aksine, derinleşeceğini acı bir şekilde hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Ahmed, Hindistan'ın söylemlerinin, askeri güç gösterilerinin ve kışkırtıcı eylemlerinin yalnızca Pakistan'ı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel barışı da tehdit eder hale geldiğine dikkati çekerek, "Durum her zamankinden daha ciddi bir noktada." uyarısında bulundu.

        Pakistan tarafından talep edilen acil oturumun üç ana hedefi bulunduğunu aktaran Ahmed, bunları, Konsey üyelerinin, Hindistan'ın tek taraflı adımlarının, Pakistan'a yönelik saldırgan tutumunun yol açtığı güvenlik ortamındaki bozulma ve artan gerilim üzerine görüş alışverişinde bulunmasını sağlamak, bu duruma nasıl yaklaşılması gerektiğini tartışmak ile gelişmelerin Hindistan ile Pakistan arasındaki temel sorun olan Cammu Keşmir meselesinin arka planında yaşandığını vurgulamak olarak sıraladı.

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        Ahmed, toplantıda hedeflerin büyük ölçüde yerine getirildiğine işaret ederek, gerilimin azaltılması ve diyalog çağrıları yapan Konsey üyelerine teşekkürlerini iletti.

        "Pakistan çatışma arayışında değildir"

        Pakistan'ın Konsey'e bir barış mesajıyla geldiğinin altını çizen Büyükelçi Ahmed, "Ancak barış, boşlukta gerçekleşmez; sorumluluk ve uluslararası düzeni belirleyen kurallara saygı gerektirir. Pakistan bir çatışma arayışında değildir. Ancak, BM Şartı’nın 51. Maddesi uyarınca egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya tamamen hazırdır." dedi.

        Ahmed, Pakistan'ın barışı hedeflerken, çıkarlarını da kararlılıkla savunacağını ve egemenliğini her ne pahasına olursa olsun koruyacağını söyledi.

        BMGK ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in barışı sağlamak ve önleyici diplomasi yürütmek için aktif kalmaya devam etmesi gerektiğini kaydeden Ahmed,"Konsey’in görevi çatışmaları uzaktan izlemek değil, zamanında ve ilkesel adımlarla bunları önlemektir." diye konuştu.

        Ahmed, barışın diyalog, etkileşim ve uluslararası hukuka saygıyla inşa edileceğini belirterek, Hindistan’ın mevcut tutumunun bunların hiçbirini yansıtmadığını dile getirdi.

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