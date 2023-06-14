Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Altay

Paixao, Altay'da kalacak mı?

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda mevcut kadroyu korumak isteyen transfer yasaklısı Altay'da alacaklarının bir kısmını tahsis edemeyen gol kralı Marco Paixao'da sorun olmadığı öğrenildi.

Giriş: 14.06.2023 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL
Paixao, Altay'da kalacak mı?
DHA

Paixao, alacakları için FIFA'ya başvururak 10 Haziran'da serbest kalma hakkını elde etti. Altay'la normalde 1 sene daha sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki Portekizli golcüyle görüşen yönetimin, Paixao'ya güvence verdiği belirtildi.

Son 5 yıldır Altay forması giyen, bu süreçte 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olarak tarihe geçen deneyimli futbolcunun da kulüpte mutlu olduğu ve 1 senede daha siyah-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi.

İzmir temsilcisinde 5 Haziran'da gerçekleşen olağan genel kurulun ardından yeniden başkan seçilen Ayhan Dündar'ın takımda kalacak futbolcular için kaynak oluşturmaya başladığı ve alacak probleminin kısa zamanda çözüleceği kaydedildi.

Altay, transfer döneminde genç futbolcuların satışından gelecek paralara ve altyapısından çıkan Cenk Özkaçar'ın Lyon'dan Valencia'ya resmen transfer olmasından alacağı paya da güveniyor. Paixao'nun parasının kısa süre içinde yatırılacağı öğrenildi. Altay tarihine adını yazdıran Paixao, 1'inci Lig'de toplam 4 kez gol kralı olarak kırılması güç bir rekora imza attı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AÖF sınav sonuçları için geri sayım
AÖF sınav sonuçları için geri sayım
İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü
İkinci kez selin vurduğu köyde dereler taştı, araziler zarar gördü
Astana'daki 4'lü zirvenin tarihi belli oldu
Astana'daki 4'lü zirvenin tarihi belli oldu
Ayvalık'ta günübirlik kiraya ruhsat denetimi
Ayvalık'ta günübirlik kiraya ruhsat denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.