PackUpp'ın değeri 50 milyon doları buldu

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Yerli girişim PackUpp, üçüncü yatırım turunu tamamladı. 2019 yılından bu yana global ve ulusal yüzlerce markaya e-ticarette hızlı teslimat hizmeti sunan girişimin, 2021 yılı aralık sonunda şirket değerlemesini 50 milyon dolara yükselttiği belirtildi.

Yüzde 35 oranında yeni yatırımcının katıldığı üçüncü turda, mevcut yatırımcılar TRAngels ve Girişim Türk'ün de yatırımlarıyla güven tazelediği kaydedildi.

Üçüncü yatırım turunu değerlendiren PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO’su Semih Emre Özcan, "Türkiye’de tamamladığımız üçüncü yatırım turundan sonra rotamızı hem yatırım hem operasyonda Avrupa ve ABD pazarlarına çeviriyoruz. PackUpp’la ilgilenen özellikle yurt dışından çok sayıda büyük fonlar ve girişim sermayeleri bulunuyor. İngiltere, Almanya, Belçika ve İspanya’daki Avrupalı fonların yanı sıra ABD’de özellikle San Francisco’da Silikon Vadisi’nden, Los Angeles, New York ve Texas’a kadar çok sayıda yabancı yatırımcı adaylarıyla görüşüyoruz" dedi.

2022 yılı ortasında planlanan dördüncü yatırım turunun Seri A turu olarak yurt dışı odağıyla gerçekleşeceğini dile getiren PackUpp’ın Kurucu ortağı ve COO’su Rıdvan Göçemen de, "Şirketin kuruluşundan bu yana hedefimiz PackUpp’ı e-ticaret teslimatında dünyadaki en teknolojik, kaliteli ve hızlı ilk 10 teslimat teknoloji firmasından birisi yaparak Türkiye’nin E-ticaret hızlı teslimat sektöründeki ilk “unicornu”nu çıkartmak. Bu nedenle global pazardaki trilyon dolarlık hacimlere hızlı teslimat hizmeti sunabilmek için kaynaklarımızı çoğunlukla yenilikçi teknolojiler ile yazılımımıza, algoritma ve optimizasyonların geliştirilmesine ve teslimatta dijitalleşmeye kullanacağız" diye konuştu.