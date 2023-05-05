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P ile başlayan erkek isimleri: P harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyaya gelecek bebekler için harekete geçilen ilk konu isim araştırmasıdır. Aileler, bebeklerine en doğru ismi bulmak için uzun bir inceleme yapmaya başlıyor. Yapılan tüm araştırma ve incelemeler ise internet üzerinden oluyor. Aileler çocuklarına isim verirken ya günümüz modasına uygun popüler isimlere ya da klasik ve geleneksel isimlere öncelik tanıyor.

Giriş: 05.05.2023 - 00:05 | Güncelleme: ABONE OL
P ile Başlayan Erkek İsimleri: P Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

P ile başlayan erkek isimleri, pek çok ismin yer aldığı bir kategori olduğu için en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Peki, P harfi ile başlayan erkek bebek isimleri nelerdir? Bu konuda siz de fikir sahibi olmak istiyorsanız P harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

P ile Başlayan Erkek İsimleri

P ile başlayan erkek isimlerinin pek çoğu bilinen ve popüler isimlerden oluşur ancak diğer yandan nadir kullanılan isimleri bulmak da mümkündür. Dünyaya gelecek bebeğiniz için isim arıyorsanız mutlaka P ile başlayan erkek bebeği isim önerini inceleyin.

P Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Paker: 1) Çatık kaşlı aslan. 2) Temiz ve iyi kalpli.
  • Pamir: 1) Dünyanın çatısı. 2) Orta Asya’da bir dağ.
  • Parla: Işık saç, ışıl ışıl ol anlamında
  • Pars: 1) Yırtıcı bir hayvan türü. 2) Atılgan, dışa dönük, becerikli.
  • Payidar: Rütbesi olan, saygın, adaletli davranan
  • Pehlivan: Güreş yapan kişi
  • Pekcan: Canı sağlam ve dayanıklı olan
  • Peker: Dayanıklı, sağlam, sert yiğit
  • Pekin: İçinde kuşku olmayan, kesin
  • Pekiner: Kuşkusuz yiğit
  • Pekşen: Pek mutlu, çok şen anlamında
  • Pektaş: Sert ve dayanıklı taş
  • Peren: Ülker yıldızı
  • Perker: Güçlü, kuvvetli, yağız
  • Perkin: Güçlü olan, üstün olan kişi
  • Pertav: Sıçrayış
  • Pertev: Parlaklık, ışıltı
  • Pelit: Meşe ağacının meyvesi
  • Pend: Nasihat
  • Pesen: Sis, çiy
  • Peyam: Mutlu gün
  • Peyami: Haber getiren, bilgi toplayan, haberci
  • Peykan: Beyaz taç
  • Peyman: Ant, yemin etmek
  • Pirali: Yaşlı ve bilgili kişi, ihtiyar
  • Pirhan: Yaşı geçmiş, yaşlı hükümdar
  • Pirhasan: İhtiyar ve iyi kalpli kişi
  • Piri: 1) Bir mesleğin ya da işin kurucusu olan. 2) İhtiyarlık.
  • Piruz: Hayırlı olan, uğur getiren, uğurlu
  • Piyar: 1) Sevilen, sevgili. 2) Fedakâr, özveri gösteren kişi.
  • Polat: Kuvvet, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda güçlü, çelik kadar sert
  • Polathan: Çelik kadar sert han,
  • Polatkan: Çelik kadar sağlam kan
  • Porzer: Sarı saçlı, sarışın
  • Poyraz: Kuzeydoğu yönünde esen rüzgar

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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