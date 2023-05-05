P ile Başlayan Erkek İsimleri: P Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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P ile başlayan erkek isimleri, pek çok ismin yer aldığı bir kategori olduğu için en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Peki, P harfi ile başlayan erkek bebek isimleri nelerdir? Bu konuda siz de fikir sahibi olmak istiyorsanız P harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

P ile Başlayan Erkek İsimleri

P ile başlayan erkek isimlerinin pek çoğu bilinen ve popüler isimlerden oluşur ancak diğer yandan nadir kullanılan isimleri bulmak da mümkündür. Dünyaya gelecek bebeğiniz için isim arıyorsanız mutlaka P ile başlayan erkek bebeği isim önerini inceleyin.

P Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Paker : 1) Çatık kaşlı aslan. 2) Temiz ve iyi kalpli.

: 1) Çatık kaşlı aslan. 2) Temiz ve iyi kalpli. Pamir : 1) Dünyanın çatısı. 2) Orta Asya’da bir dağ.

: 1) Dünyanın çatısı. 2) Orta Asya’da bir dağ. Parla : Işık saç, ışıl ışıl ol anlamında

: Işık saç, ışıl ışıl ol anlamında Pars : 1) Yırtıcı bir hayvan türü. 2) Atılgan, dışa dönük, becerikli.

: 1) Yırtıcı bir hayvan türü. 2) Atılgan, dışa dönük, becerikli. Payidar : Rütbesi olan, saygın, adaletli davranan

: Rütbesi olan, saygın, adaletli davranan Pehlivan : Güreş yapan kişi

: Güreş yapan kişi Pekcan : Canı sağlam ve dayanıklı olan

: Canı sağlam ve dayanıklı olan Peker : Dayanıklı, sağlam, sert yiğit

: Dayanıklı, sağlam, sert yiğit Pekin : İçinde kuşku olmayan, kesin

: İçinde kuşku olmayan, kesin Pekiner : Kuşkusuz yiğit

: Kuşkusuz yiğit Pekşen : Pek mutlu, çok şen anlamında

: Pek mutlu, çok şen anlamında Pektaş : Sert ve dayanıklı taş

: Sert ve dayanıklı taş Peren : Ülker yıldızı

: Ülker yıldızı Perker : Güçlü, kuvvetli, yağız

: Güçlü, kuvvetli, yağız Perkin : Güçlü olan, üstün olan kişi

: Güçlü olan, üstün olan kişi Pertav : Sıçrayış

: Sıçrayış Pertev : Parlaklık, ışıltı

: Parlaklık, ışıltı Pelit : Meşe ağacının meyvesi

: Meşe ağacının meyvesi Pend : Nasihat

: Nasihat Pesen : Sis, çiy

: Sis, çiy Peyam : Mutlu gün

: Mutlu gün Peyami : Haber getiren, bilgi toplayan, haberci

: Haber getiren, bilgi toplayan, haberci Peykan : Beyaz taç

: Beyaz taç Peyman : Ant, yemin etmek

: Ant, yemin etmek Pirali : Yaşlı ve bilgili kişi, ihtiyar

: Yaşlı ve bilgili kişi, ihtiyar Pirhan : Yaşı geçmiş, yaşlı hükümdar

: Yaşı geçmiş, yaşlı hükümdar Pirhasan : İhtiyar ve iyi kalpli kişi

: İhtiyar ve iyi kalpli kişi Piri : 1) Bir mesleğin ya da işin kurucusu olan. 2) İhtiyarlık.

: 1) Bir mesleğin ya da işin kurucusu olan. 2) İhtiyarlık. Piruz : Hayırlı olan, uğur getiren, uğurlu

: Hayırlı olan, uğur getiren, uğurlu Piyar : 1) Sevilen, sevgili. 2) Fedakâr, özveri gösteren kişi.

: 1) Sevilen, sevgili. 2) Fedakâr, özveri gösteren kişi. Polat : Kuvvet, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda güçlü, çelik kadar sert

: Kuvvet, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda güçlü, çelik kadar sert Polathan : Çelik kadar sert han,

: Çelik kadar sert han, Polatkan : Çelik kadar sağlam kan

: Çelik kadar sağlam kan Porzer : Sarı saçlı, sarışın

: Sarı saçlı, sarışın Poyraz: Kuzeydoğu yönünde esen rüzgar

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner