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        Haberler Dünyadan Ozzy Osbourne: Öldüğüm yalan - Magazin haberleri

        Ozzy Osbourne: Öldüğüm yalan

        Ozzy Osbourne, yaşamını yitirdiği yönündeki söylentilere yanıt verdi. İddiaların asılsız olduğunu belirten Osbourne, "Hiçbir yere gittiğim yok ve zaten işimi bitirmeden önce birkaç konser daha vereceğim" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:03
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        • 1

          2003'te Parkinson teşhisi konulan efsanevi rock yıldızı Ozzy Osbourne'un hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Britanyalı ünlü rock grubu 'Black Sabbath'ın solisti Osbourne, sosyal medyada yayılan bir anma videosunda kendi fotoğrafına rastladıktan sonra açıklamada bulundu.

        • 2

          "ÖLEN ÜNLÜLER ARASINDA BENİM FOTOĞRAFIM VAR"

          Öldüğü yönündeki dedikoduları yalanlayan 75 yaşındaki Ozzy Osbourne, 'The Osbournes' podcast'inin son bölümünde ailesini video hakkında bilgilendirdi.

          Konuyla ilgili konuşan Osbourne, "YouTube'da 'Bugün Ölen Ünlüler' denen bir şey var ve orada benim resmim var" dedi.

        • 3

          "HİÇBİR YERE GİTTİĞİM YOK"

          Ardından 'Monty Python' ve 'Kutsal Kase'ye (Monty Python and the Holy Grail) atıfta bulunarak espri yapan Ozzy Osbourne, "Ben ölmedim. Gerçekte ölmedim... Sadece küçük bir sıyrık. Hiçbir yere gittiğim yok ve zaten işimi bitirmeden önce birkaç konser daha vereceğim" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ONLARIN ÇOĞUNDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLMALIYDIM" DEMİŞTİ

          Öte yandan daha önce son dönemde hayatı hakkında bol bol düşünme fırsatı elde ettiğini ifade eden Ozzy Osbourne, "İçki içen tüm dostlarımın öldüğünü fark ettim. Onların çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim. Tanrı bilir kaç defa midemi yıkattım" şeklinde konuşmuştu.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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