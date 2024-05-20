Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz detayları günbegün netleşiyor. 26 milyon lot dağıtmaya hazır firma hem katılım endeksine hem de T1-T2 bakiye kullanımına uygun. İşte, Mayıs halka arz takvimi ile Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihleri ve fon kullanımı...