Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını açıklamıştı. Söz konusu atamalar için süreç bugün yani 20 Mayıs itibarıyla başladı. Toplamda 87 branşın olduğu atamalarda, öğretmen adayları önce başvuru yapacak, KPSS 50 taban puana sahip olanlar ise sözlü sınava girecek. İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...