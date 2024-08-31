Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 21:52 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, paralimpik oyunlar şampiyonu oldu.

        Şampiyonluk sonrası göz yaşlarını tutamayan Öznur'u maçı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.

        Öznur'un bu madalyasıyla oyunların dördüncü gününde Türkiye'nin altın madalya sayısı 2'ye yükselirken toplamda ise madalya sayısı 8'e (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) çıktı.

        16 YIL SONRA PARA OKÇULUKTA ALTIN MADALYA

        Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı.

        REKLAM

        Pekin 2008'de Gizem Girişmen, kadınlar klasik yayda Türkiye'ye hem bir kadın sporcu olarak hem de para okçulukta ilk altın madalyayı getirmişti:

        Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getiren Öznur Cüre Girdi, daha önde Tokyo 2020'de makaralı yay karışık çiftlerde Bülent Korkmaz'la gümüş madalya almıştı.

        Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Habertürk Anasayfa