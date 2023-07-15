Özlem Yıldız'ın aşk tatili
Sunucu Özlem Yıldız, iş insanı Mete Vardar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, Bodrum'da görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir yalnız olan Özlem Yıldız aşk orucunu bozdu.
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Ünlü sunucu, Mete Vardar ile aşk yaşıyor.
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İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, geçtiğimiz gün Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili plajda romantizm yaşadı.
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Denizden çıkan Mete Vardar sevgilisi Özlem Yıldız'ı öpücüklere boğdu.
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Sevgilisi yüzerken Özlem Yıldız cep telefonuyla ilgilendi.
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Ünlü sunucu bir ara sosyal medya hesabı için selfie çekti.