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        Özlem Yıldız'ın aşk tatili

        Sunucu Özlem Yıldız, iş insanı Mete Vardar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, Bodrum'da görüntülendi

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 09:38
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir yalnız olan Özlem Yıldız aşk orucunu bozdu.

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          Ünlü sunucu, Mete Vardar ile aşk yaşıyor.

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          İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, geçtiğimiz gün Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansıdı.

        • 4

          Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili plajda romantizm yaşadı.

        • 5

          Denizden çıkan Mete Vardar sevgilisi Özlem Yıldız'ı öpücüklere boğdu.

        • 6

          Sevgilisi yüzerken Özlem Yıldız cep telefonuyla ilgilendi.

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          Ünlü sunucu bir ara sosyal medya hesabı için selfie çekti.

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