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        Haberler Magazin Özlem Yıldız'ın oğlu Demir ile Bodrum tatili! Annesini omzunda taşıdı - Magazin haberleri

        Özlem Yıldız'ın oğlu Demir ile Bodrum tatili

        Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter ile Bodrum'daki bir otelin plajında görüntülendi. Bir ara annesini omzuna alan Serter, keyifli halleriyle dikkat çekti

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 11:51
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          Sunucu Özlem Yıldız, Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

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          Kaldıkları otelin plajında görüntülenen Özlem Yıldız ile oğlu Demir Serter, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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          Demir Serter, bir ara annesi Özlem Yıldız'ı sırtına adlı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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