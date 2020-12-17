'İKİMİZ DE KALDIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ'

İki çocuk annesi olan Özlem Ada Şahin, "Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil" yorumuna ise, "İkimiz de kaldıracak durumda değiliz" şeklinde esprili bir cevap verdi.