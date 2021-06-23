"ALTI AYDA BİR KONTROLE GELİYORUM"

Kanser tedavisi gören Uğur, sağlık durumunu soran muhabirlere açıklamalarda bulundu. 67 yaşındaki Özkan Uğur, "Hastalığımdan dolayı altı ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda" ifadelerini kullandı.