Bugüne dek Migros'un birçok departmanında görev alan Özgür Tort'u hayat hikayesi ile ilgili bilgileri derledik...

ÖZGÜR TORT KİMDİR?

Ö. Özgür Tort Migros’ta çalışmaya 1996 yılında İş Geliştirme departmanında başlamış ve sırasıyla Proje Yönetimi, Yurtdışı Yatırımlar Koordinasyon ve CRM alanlarında yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2002-2006 yılları arasında Migros’un Rusya Federasyonu’ndaki iştirakinde Perakende Operasyonları ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2006 yılında Migros’ta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Perakende yönetiminin tüm boyutlarında uzmanlaştığı kariyerinde, 2008 yılında Migros Genel Müdürü olmuştur. 2018 yılı itibari ile Migros İcra Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Perakende sektörünün ve marka üreticilerinin dünyadaki en büyük birliği olan Consumer Goods Forum’un 2013 yılı itibari ile Yönetim Kurulunda yer alan Özgür Tort, 2019 – 2021 yılları arasında Consumer Goods Forum’un Dünya Perakende Başkanlığını yürütmüştür.

Ayrıca, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkan Yardımcısı ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesidir. 2020 yılı itibari ile GS1 Global Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlayan Özgür Tort ayrıca GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyesi de olmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için A.B.D’ye gitmiştir. Missouri Science and Technology Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi alanında doktora çalışmaları devam etmektedir.