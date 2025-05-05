Özgür Özel'in kızını tehdit eden zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." dedi.

NE OLMUŞTU?

REKLAM advertisement1

Sosyal medyada saldırının faili Selçuk Tengioğlu adına açılan bir hesapta Özel’in kızı İpek Özel'e tehdit içeren paylaşımlar infial uyandırmıştı.

Söz konusu hesapta İpek Özel’in adres bilgileri paylaşılarak “Bu filmin sonu mezarlık olur” ifadeleri ile tüyler ürperten tehdide yer vermişti.