Özgür Özel ikinci kez Ayşe Ateş ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i dün makamında kabul etti. Ateş görüşme hakkında, "Huzurundan daha umutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, 1 Temmuz'daki ilk duruşma öncesi Ayşe Ateş'i ikinci kez makamında ağırladı.

Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ateş, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bizi makamında kabul etti. Sayın Özel, duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti. Huzurundan daha umutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana, Özgür Özel’i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan “insan” derim. İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun" dedi.