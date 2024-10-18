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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan ve ölümlerine neden olan "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 15:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:33
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        Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Yenidoğan çetesi açıklaması
        Yenidoğan çetesi açıklaması

        "Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalıdır" ifadelerini kullanan Özel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

        "Sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlamak için kurdukları sistem ile yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan, ölümlerine neden olan, savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır."

        Sağlık Bakanlığı'ndan "Yenidoğan çetesi" açıklaması
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        #CHP
        #Özgür Özel
        #yenidoğan çetesi
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