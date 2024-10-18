Özgür Özel'den yenidoğan çetesi açıklaması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalıdır" ifadelerini kullanan Özel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık sisteminin açıklarından yararlanarak çıkar sağlamak için kurdukları sistem ile yenidoğan bebeklerin sağlığını hiçe sayan, ölümlerine neden olan, savcıları dahi tehdit edebilen gözü dönmüş cani bir çeteyle karşı karşıyayız. Bu soruşturma nereye kadar gidiyorsa gitmeli, kime uzanıyorsa uzanmalı, para uğruna gözünü kan bürümüş bu alçakların canına okunmalıdır."