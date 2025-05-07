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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Özgür Özel'den TÜSİAD'a ziyaret - İş-Yaşam Haberleri

        Özgür Özel'den TÜSİAD'a ziyaret

        TÜSİAD yönetimiyle görüşen CHP Lideri Özgür Özel "Üzerinde mutabakata varılan nokta, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bunun Türkiye ekonomisine yapacağı pozitif katkı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:43
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        Özgür Özel'den TÜSİAD'a ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel TÜSİAD'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel "Türkiye'nin demokrasi talebini, adalet talebini, kalkınma talebini, birlikte kazanma, birlikte bölünmeye ilişkin , birlikte adilce bölüşmeye ilişkin , taleplerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı konuştuk. Üzerinde mutabakata varılan nokta, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bunun Türkiye ekonomisine yapacağı pozitif katkı" ifadelerini kullandı.

        TÜSİAD tüm raporlarında hem Türkiye'ye yatırım çekmek için hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldığını hatırlatan CHP Lideri sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu konudaki ortak duygularımızı zaten paylaştık. Bundan sonraki süreçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir program çalışması var. Bugünü doğru okuyan, yarını yakalayan ve Türkiye'deki hem iş insanlarına, hem de Türkiye'deki emekçilere, dünyadaki gelişmeleri doğru analiz ederek, hep birlikte hem çok çalışıp hem de emeğimizin karşılığını alacağımız, Türkiye'nin potansiyelini doğru görüp, en üst noktaya çıkarıp, birlikte çok kazanacağımız, adilce bölüşeceğimiz bir sürece yönelik olarak partimizin iradesini ifade ettik."

        "TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE YENİ BİR İKTİDAR VARDIR"

        Özel, Türkiye'nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem olduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin demokratlarının demokrasiye sahip çıkacağını belirten Özel "İktidar değiştikten sonra Türkiye'de hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte güçleneceğimiz, iş insanlarının da mutlu olduğu, sermayenin de mutlu olduğu, ancak emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kalktığı, Türkiye'nin hem dünyadaki ticaretten payını yükselttiği hem Türkiye'deki var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirdiği ve bunu doğru bir vergi sistemiyle hakça bölüştüğü, Türkiye'de hem emekçinin yüzünün güldüğü, hem işverenin yüzünün güldüğü bir yarının mümkün olduğunu biliyoruz. Bunu konuştuk, bunu anlattık" ifadelerini kullandı.

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