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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu ve delegelere 'özel' mektup

        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'den kurultay öncesi Kılıçdaroğlu ve üyelere 'özel' mektup

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na sayılı günler kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bin 368 delegeye bir mektup ve "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı kitabı yolladı. İktidar sözü veren Özel delegelerden destek istedi

        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 30.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:10
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        Kılıçdaroğlu ile delegelere 'özel' mektup
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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kaleme aldığı mektubunda Cumhuriyet'in 100. yılını da kutlayan Özgür Özel, kurultayı işaret ederek hem ülke hem de parti için kritik bir kavşakta olduklarını söyledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında 4. Büyük Kurultay'daki "Kurultayın, yeniden alacağı ilerleme ve yükselme önlemleriyle partimizin vatanın yüksek yönetimini erdemli ellerinde yükselteceğine ve şerefli tarihini zenginleştireceğine şüphe yoktur." İfadelerine yer verdi.

        BAŞARIZILIK DERİNDEN SARSTI!

        2014 ve 2018 seçimlerine muhalefet bloğunun aldığı yüzde 48'lik oy oranını aşılamadığını belirten Özel, "Bu başarısızlık, sadece partililerimizi değil, partimize umut bağlayan ve iktidar hayalimize ortak olan tüm yurttaşlarımızı derinden sarstı. " dedi.

        “TARİHİ DÖNEMEÇTE GENEL BAŞKANLIK GÖREVİNE ADAY OLUYORUM”

        Özel, "Tüm bu kesimler hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını değil, bir değişim ve yenilenmeyle partimizin yeniden bir çekim merkezi olmasını bekliyor, istiyor. Tıpkı bizim gibi. Bu büyük beklenti başta siz delegelerimiz olmak üzere hepimizin omuzlarına ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Ben bu sorumluluğu omuzluyorum ve bu tarihi dönemeçte Genel Başkanlık görevine aday oluyorum. Çıktığımız bu yolculuk: üyelerimizin ve seçmenlerimizin seçim gecelerinde artık boynu bükük kalmasın diyedir. Anadolu’nun dört bir köşesinde Cumhuriyet Halk Parti’li olmanın onurunu taşıyan partililerimiz iktidar yüzü görebilsin diyedir. Parti içi iktidarı kazanmak için değil; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidar olabilsin diyedir." ifadelerini kullandı.

        Tüm delegelerden destek isteyen Özgür Özel, "Partimizi birlikte en iyi şekilde yöneteceğimize ve iktidarı kuracağımıza söz veriyorum. Bu yolda sizinle beraber el ele, omuz omuza yürümek istiyorum" diyerek destek istedi.

        DİKKAT ÇEKEN KİTAP DA YOLLADI

        Özgür Özel delegelere aynı mektup ile birlikte Rus yazar Grigory Petrov’un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı kitabını, Tutum Belgesi ve Nutuk’u da yolladı.

        "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı kitabında Petrov, 20'nci yüzyılın başında Finlandiya'nın Rusya'ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini tüm yönleriyle ele alıyor. Kitap; bataklık bir bölgenin, üzerinde beyaz zambakların açtığı güzel bir alana dönüştürülmesini hem gerçek hem de sembolik yönüyle anlatıyor.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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