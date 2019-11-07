07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medya da paylaşıldı.
Yaşanan bu olay ise büyük tepkiye neden oldu. Otizmli çocukların velileri bugün de okula gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Bazı veliler ağlayarak sınıflara girdi. Polis ekipleri de okulda geniş güvenlik önlemleri aldı. Otizmli çocuklarının okulda ve diğer öğrenci velileri tarafından istenmediğini belirten veliler, okulda otizmli yazısının da kaldırıldığını iddia etti.
ÖZGÜN UĞURLU DA TEPKİ GÖSTERDİ
Olaya ünlüler camiasından da tepkiler gecikmedi. Oğlu down sendromlu olan şarkıcı Özgün Uğurlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yaşanan olaya isyan etti. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"YUHALAYAN KİŞİCİKLERİ ÖZEL EĞİTİME ALMAK LAZIMDIR"
Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılması için toplanan ve otizmli çocuklarımızı yuhalayan kişicikleri acil toplayıp özel eğitime almak lazımdır. İnsanlık, vicdan, şahsiyet, ahlak üzerine sıkı bir eğitim ve zorlu sınavlar sonrasında tekrar toplum içine salınmaları değerlendirilip öyle hareket edilmelidir.
"İNSAN GİBİ YAŞAMAK HER BİREYİN HAKKIDIR"
Bu nasıl bir terbiyesizlik, ukalalık, ahlaksızlık, kendiniz bilmezliktir. Sınıf kapattırmaya çalışmak, yuhalamak, farklı kapılardan okula aldırmak, farklı yemek saatleri... Eşit şartlarda eğitim, yaşamak, insan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır. Sen kim oluyorsun arkadaş! Toplumumuzda asıl korkulması gereken bu ve bunun gibi zihniyetli insancıklardır. Senin evladına farklı gelişim gösteren bir çocuk paylaşmayı, kardeşliği, yardımlaşmayı, liderlik ruhun, koşulsuz sevgiyi, insanlığı öğretir. Sen ne öğretiyorsun arkadaş!
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