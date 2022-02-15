Baba dizisinde dizisinde Büşra karakterini canlandıran Özge Yağız dizinin takipçileri tarafından merak konusu olarak gündeme geldi. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Özge Yağız kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Özge Yağız biyografisi hakkında merak edilenler...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, son olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat vermiştir.

Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur. Şimdilerde ise Show TV ekranlarında yayınlanacak Baba dizisinde yer alacak.

Yemin dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşı Gökberk Demirci ile nişanlıdır.

Televizyon Yıl Yapım Rol Notlar Kanal 2016-2018 Adını Sen Koy Zeliha Başrol oyuncusu TRT 1 2019-2020 Yemin Reyhan Tarhun Kanal 7 2020-2021 Sol Yanım Serra Yıldırım Star TV 2021 İçimizden Biri Havva Aladağ Show TV 2022- Baba Büşra Saruhanlı Yardımcı oyuncu