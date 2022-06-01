Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı Burak Yamantürk (38) ile geçen sene eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci (36), 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızıyla beraber Bodrum’a gelen Özge Özpirinçci, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Özpirinçci, "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin." diyerek, basın mensuplarından görüntü çekmemelerini istedi.

Bebeği kucağında aracına giderken görüntülenen ünlü oyuncuya bazı hayranları anneliğin yakıştığını söyledi. Mercan'ı araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaşan Özpirinççi’nin doğumdan sonra fazlasıyla kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz ay kızları Mercan ile birlikte Yeniköy'deydi. Özpirinçci, kızını kucağına aldığı esnada Mercan bebeğin yüzü ilk kez objektiflere yansımıştı.