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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'ın yüzü göründü

Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan göründü!

Özge Özpirinçci, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Yamantürk ile Yeniköy'deydi. Bebeğiyle ilk kez kameralara yansıyan Özpirinçci, 6 aylık olan kızının yüzünü gösterdi

18.05.2022 - 11:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı Burak Yamantürk (38) ile geçen sene eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci (36), 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, ilk kez anne ve baba okma sevincini yaşamıştı.

  • MERCAN BEBEĞİN YÜZÜ GÖRÜNDÜ!

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çift önceki gün kızları Mercan ile birlikte Yeniköy'deydi.

    Özge Özpirinçci, 6 aylık olan kızını kucağına aldığı esnada Mercan bebeğin yüzü ilk kez objektiflere yansıdı.

  • YEMEĞE NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI

    Mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden Özpirinçci, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ile yer aldığı 'Yakamoz S-245' adlı dizinin kutlama yemeğine neden katılmadığına açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, "Nasıl katılayım. 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı." diye konuştu.

  • "HEMEN SİNEM'İ ARAYAYIM!"

    Özge Özpirinçci, ayrıca yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olduğunu muhabirlerden öğrendi. Yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansıyan Özpirinçci, "Sinem doğum mu yaptı? Şaka yapıyorsunuz. Hemen Sinem'i arayayım!" dedikten sonra eşiyle birlikte otomobillerine binerek oradan ayrıldılar.

  • "MOTORUNUZU BAĞIRTMAYIN!"

    Öte yandan ilk kez anne olma sevincini yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir rahatsızlığını dile getirmişti.

    Kızının uykusunun bölünmesinden şikayetçi olan Özge Özpirinçci, trafikte yüksek ses çıkaran sürücülere isyan etmişti. Özpirinçci, gönderisinde, "Arabalarınızı, motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın! Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızı motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor!" ifadelerini kullanmıştı.

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