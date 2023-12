Özge Özpirinçci: "İyi ki bu kararı vermişim" diyebiliyorum

• Sizin boş zamanlarınızda izlemeyi sevdiğiniz şeyler neler? Dizi, film vs...

'Crown'un son sezon ilk bölümünü izledim ve tabii ki de ağladım. Hatta karavanda izledim... Sahneye girmeden önce kendimi ağlarken buldum. 'Succession'ı çok seviyorum, dönüp dönüp izleyebileceğim bir dizi... 'BoJack Horsemen'i çok seviyorum, her zaman izleyebilirim. 'Sex and The City' benim için en güzel çerezlerden biri. Böyle sanki "Canım bir parça çikolata istiyor" der gibi ara ara izlerim. Onun dışında bu geçtiğimiz iki sene çok konsantre olabildiğim bir dönem değildi. O yüzden sinema ve film konusunda bayağı bir geride kaldım.