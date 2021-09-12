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Özge Özpirinçci'den su altında karnı burnunda poz - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci'den sürpriz fotoğraf! Anne olmak için gün sayıyor

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Özge Özpirinçci'nin annelik heyecanı büyüyor. Kız bebek dünyaya getirecek olan Özpirinçci, su altında verdiği karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı

12.09.2021 - 17:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma başladı. 6 aylık hamile olan Özpirinçci'den sürpriz bir paylaşım geldi.

  • İLK FOTOĞRAF

    35 yaşındaki oyuncu, önceki gün su altında çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İlk defa karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaşan Özge Özpirinçci, gönderisine, Yunanca'da 'güzel düşünme, iyilik dolu bir zihin' anlamına gelen 'eunoia' notunu düştü.

    Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Özpirinçci'nin fotoğrafına; Ceyda Düvenci, Gonca Vuslateri, Ayşe Tolga, Songül Öden, Damla Sönmez, Elvin Levinler, Demet Evgar, Hazal Kaya, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • "BEBEĞİN İSMİNE KARAR VERMEDİK"

    Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz haftalarda hakkında merak edilenleri Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na anlatmıştı.

    Henüz bebeğin ismine karar vermediklerini söyleyen ünlü oyuncu, "Kızımın hafif bir ismi olmasını istiyorum. İsimle ilgili sakin bir arayıştayım." demişti.

    BEBEĞİN ADI ÜZÜM MÜ OLACAK?

    Daha sonra yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söyleyen Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.  

  • "BURAK EN GÜVENDİĞİM İNSAN"

    Hayatında en güvendiği insan sorulduğunda sevgilisi Burak Yamantürk'ün ismini söyleyen Özge Özpirinçci, "Birine bu kadar güvenebilmek muhteşem bir duygu. Uzun süredir birlikteyiz ve birbirimize sonsuz güveniyoruz. Onun hep yanımda olduğunu bilmek bana her anlamda güç veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • "HAMİLELİĞİM BİTMEDEN DÜĞÜN YAPMAM"

    Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan Özpirinçci, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." diye konuşmuştu.

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