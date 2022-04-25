"EN BÜYÜK BAYRAM BU"

Eşiyle birlikte kameraların karşısına geçen Özge Özder, “En büyük bayram bu. Çünkü çocuklar geleceğimiz. Onların şimdiden nasıl bir insan olacakları güzel ülkemizin geleceği için çok önemli. Güzel bir festival organize edildi. Burada hem kendi yazmış olduğum kitabı hem de mamalarınızı çocuklara hediye ediyoruz. Çocuklar buradan elleri boş gitmeyecekler." dedi.