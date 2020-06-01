Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Gürel, paylaşımına şu notu düştü:

'..Ben, hayatı delice sevdiysem nasıl, diyorum, seni de öyle. ... Kendi çukurunu bulmuş deniz gibiyim, diyorum, yanında, o sabahları eğilip öpüyor denizi.' Birhan Keskin... Nice yollara, nice yıllara...