Özge Gürel, "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan’ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum" şeklinde konuşmuştu.